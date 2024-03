Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così del caso Acerbi: "Credo che Acerbi abbia in squadra 11 compagni di colore e non credo abbia avuto istinti razzisti. Poi nessuno ha sentito l'offesa, dall'arbitro ai compagni, in più non c'è prova televisiva o audio. La sentenza è giusta. Pensate se fossero state comminate le 10 giornate di squalifica per questo. Perché qualsiasi altro poteva seguire questo esempio e far squalificare un calciatore. E' stato assolto Acerbi per mancanza di prove. Il Napoli vuole appoggiare Juan Jesus a livello penale o civile? No, perchè serve la licenza della Federazione. Ora direi di finirla qui. Futuro Inter? Marotta ha fatto quello che doveva fare all'Inter, di più non può fare. Per quanto riguarda la situazione societaria, se questa fosse capitata alla Juve sarebbe successo il finimondo. E non è una battuta".