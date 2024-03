"La Nazionale tira un sospiro di sollievo: la linea “a tre” dell’Inter è salva e potrà garantire la titolarità durante il prossimo Europeo". Apre così Tuttosport il suo focus su Francesco Acerbi, che, vista l'assoluzione da parte della Procura Figc, potrà giocare le ultime partite della stagione e candidarsi per Euro 2024: "E ne farà parte un giocatore, Francesco Acerbi, scagionato dalle accuse di razzismo per “mancanza di prove certe”. Un poco anomalo nelle dinamiche della giustizia sportiva per cui l’onere a discolpa spetta all’accusato e non viceversa, ma è sempre positivo vedere che si procede verso la certezza del diritto".