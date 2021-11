Mauro Icardi ricompare a sorpresa sui social: “Mail anonime di un amico per rovinargli…”

Nuovi dettagli emergono intorno alla rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara è a Milano e non pare intenzionata a tornare a Parigi. Secondo quanto riportato dalla sua amica portavoce Yanina Latorre, Wanda starebbe cercando casa a Parigi per lei e per i 5 figli, ma l'intenzione sarebbe quella di tornare a vivere a Milano e lavorare nella città meneghina che tanto le piace e nella quale si sta godendo il super attico acquistato proprio nei giorni in cui Mauro stava divorziando dall'Inter. Già, il divorzio. Intanto Mauro Icardi, che era sparito da Instagram, è ricomparso con il suo profilo e anche con tutte le foto che lo vedono abbracciato alla moglie Wanda. La decisione del giocatore del Psg di ritornare sui social ha sorpreso tutti. L'ex calciatore dell'Inter ha condiviso anche una massima: "Abituati a vincere in silenzio e lascia che il mondo pensi che stai perdendo".