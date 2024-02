Intervenuto ai microfoni di Pressing su Canale 5, Massimo Mauro , ex calciatore e ora opinionista, ha parlato così dell'Inter dopo il successo con la Roma:

"L'Inter non è una squadra imbattibile perché il Sassuolo ci ha vinto contro l'Inter, vedere però una squadra adeguarsi alla partita, al momento della partita, difendere come una provinciale, fare un contropiede tra i più belli al mondo come quello che ha portato al gol contro la Roma, recuperare la palla alta. L'Inter sa fare tutto, è allenata benissimo. Ha preso gol su palla inattiva e poi su contropiede"