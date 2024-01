La gaffe di Mauro con Mazzarri: “Giocherai così in finale contro l’Inter?”. Poi si corregge…

Focus sulle scelte tattiche di Walter Mazzarri nel post partita di Napoli-Fiorentina su Sport Mediaset. Parola a Massimo Mauro, che con una gaffe ha generato un po' di imbarazzo in studio: "Giocherai con la difesa a tre anche nella finale contro l'Inter?", ha detto l'ex calciatore dopo la vittoria degli azzurri contro i viola, salvo poi correggersi un attimo dopo.

I nerazzurri sperano di conquistare l'altro posto valido per la finale di Riad, ma per farlo dovranno superare la Lazio domani sera. Gara ancora da disputare e dal pronostico ancora aperto. Tra 24 ore scopriremo se quella di Massimo Mauro sarà stata una previsione azzeccata oppure no.