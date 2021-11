Mauro: “Var? Questa moviola in campo è la dannazione del calcio perché…”

Così l'ex calciatore: "Io tre anni fa avevo detto che non avrebbe risolto i problemi del calcio e questo è sotto gli occhi di tutti. Non ha risolto niente"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così dell'utilizzo del Var nel campionato italiano: "Io tre anni fa avevo detto che non avrebbe risolto i problemi del calcio e questo è sotto gli occhi di tutti. Non ha risolto niente: i giocatori protestano più di prima, i giornalisti pensano di fare gli arbitri e gli allenatori hanno trovato una sponda straordinaria per trovare alibi per le sconfitte. Ma se non si può più fare un intervento come quello su Ibrahimovic, ma che calcio è? Il Var l'ha chiamato ma l'arbitro è andato in confusione e ha confermato l'errore: questa moviola in campo è la dannazione del calcio".