Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così delle polemiche legate agli arbitri e al VAR: "Io parlo di calcio e lo stiamo rovinando. Se anche un signore come Pioli si rifà alla difficoltà di usare questa macchina, è così. D'accordo quando è oggettivo che intervenga il VAR, ma se non lo è il VAR la deve smettere di chiamare l'arbitro. Orsato aveva visto".