Coronavirus, Maxi Lopez sulla decisione di Wanda: “Ha fatto bene. La prima cosa…”

Nelle ultime ore Maxi López è intervenuto in un programma radiofonico argentino per parlare dell’emergenza coronavirus in Italia. Il giocatore del Crotone è in Calabria: “Non puoi spostarti in altre province, non puoi viaggiare in aereo, lasciare il paese e una serie di cose per cercare di contenere lo sviluppo del virus”. A proposito dell’immediata decisione di Wanda di lasciare la città di Milano e spostare i suoi figli a Parigi ha commentato (dove gioca Mauro Icardi): “Si sono trasferiti in Francia circa due settimane fa perché c’è un po’ più di contenimento del virus. Anche qui, anche se non c’è panico, c’è una specie di isteria che ha portato a svuotare i supermercati, per esempio. Ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è la loro sicurezza su tutto. La verità è che la madre li ha portati lì e ha fatto bene”.

La lontananza – “Vorrei parlare con loro ogni giorno, ma non puoi. Quindi, quando gli parlo, chiedo loro come stanno. Seguono le lezioni grazie ai corsi online che gli insegnanti tengono perché le scuole sono chiuse, tutto è chiuso… Ma perché si deve andare avanti, nella loro scuola, gli insegnanti danno lezioni direttamente online. Stanno bene. Stanno lì. E ovviamente stanno facendo come tutti gli altri, in questo momento in cui la priorità è prendersi cura di se stessi, è la salute delle persone e stare a casa rinchiusi”.

Il suo rapporto con Valentino, Costantino e Benedetto: “Capiscono già molte cose. Vedono tutte le cose, i viaggi, gli aerei che prendo per stare con loro. Speriamo che possano sentire e capire il sostegno e la presenza di loro padre. A volte per altre domande trovo difficile avere un contatto quotidiano con loro. Il mio messaggio per il compleanno di Benedetto? Almeno essere qui in Calabria mi permette, comunque, di essere più vicino a loro ed era il suo compleanno: non potevo vederlo, non potevo chattare, quindi ho deciso di scrivere qualche parola. Devi stare con loro. Ho imparato molte cose. E, soprattutto, penso che debba essere in ogni momento possibile che il mio lavoro mi consenta di viaggiare e cercare di essere presente in tutti i momenti in cui vivono perché alla fine tutto il resto non conta niente. Penso che i momenti che condividi e le esperienze che hai con loro e li guardi crescere, penso che questa sia la cosa più importante”, ha concluso il giocatore del Crotone.

(Perros de la calle)