Inter-Icardi, telefonata inaspettata a Wanda: Juventus spiazzata. A chiamarla addirittura…

La Juventus non è l’unica squadra rimasta in corsa (Paris Saint-Germain a parte) per portarsi a casa Mauro Icardi nella prossima stagione. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, infatti, Aurelio De Laurentiis, nonostante i ripetuti rifiuti da parte dell’attaccante di proprietà dell’Inter nell’ultima estate di mercato, avrebbe contattato telefonicamente Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, per riallacciare quel filo interrotto nei mesi scorsi. Una mossa che avrebbe spiazzato la Juventus (che comunque rimane in pole position). Scrive il quotidiano:

“Da Parigi filtra chiara la volontà del club di non riscattarlo oppure di esercitare il diritto (70 milioni all’Inter) con una destinazione già pronta per l’argentino. La Juventus sembrerebbe essere in pole. Ma il Napoli ha ricominciato a lavorare sotto traccia e sono riprese le telefonate con Wanda Nara e i suoi legali. La controffensiva è partita”.

(Fonte: Corriere della Sera)