Mazzantini: “Conte resti, ha i giocatori per un ciclo. Handanovic altalenante”

Le parole dell'ex portiere: "Dopo l'uscita dalla Champions è stato bravo Conte a dare compattezza alla squadra"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Mazzantini, ex portiere, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "E' stata in effetti la domenica perfetta. Dopo l'uscita dalla Champions è stato bravo Conte a dare compattezza alla squadra. A mio parere è stato un fattore anche l'assenza dei tifosi perché dopo l'eliminazione dalla Champions, a San Siro sarebbero inevitabilmente piovuti tanti fischi. In un momento particolare si sono incastrate tante cose ed è stato bravo Conte a pensare solo al campionato. L'Inter ha avuto poi il merito di vincere gli scontri diretti con Milan, Juve e Lazio e nel finale ha potuto gestire".