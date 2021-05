Inter, lo scudetto aggiusta le casse nerazzurre. Col primato oltre 30 milioni

Con a vittoria del campionato, l'Inter incasserà 33,4 milioni di euro dai diritti televisivi e con il market pool

L'Inter si è aggiudicata il titolo di campione d'Italia. La formazione di Conte ha interrotto l'egemonia della Juve e ha conquistato il diciannovesimo scudetto, aggiungendo un altro trofeo alla bacheca. Ma non solo, perché il titolo conquistato darà una grossa mano anche alle casse dell'Inter. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, infatti, l'Inter incasserà circa 33,4 milioni di euro dopo la vittoria del titolo. "L’Inter campione porterà a casa di diritti tv (in base alla quota ripartita per i piazzamenti in classifica, che è solo una parte, dato che il 50% del totale va ripartito equamente) oltre 20 milioni di euro".