Quest'oggi ad Appiano, ad assistere alla seduta di allenamento dell'Inter, c'era Sandro Mazzola . Tra le leggende della Grande Inter di Herrera (è nell'Hall Fame del club dal 2022), l'ex attaccante nerazzurro ha salutato i giocatori e l'allenatore, Simone Inzaghi. Per lui tanti sorrisi e strette di mano da parte dei giocatori interisti. Ha chiacchierato per esempio con Lautaro Martinez, come ha mostrato il sito ufficiale nerazzurro nelle foto pubblicate. L'ex giocatore ha poi pranzato con Beppe Marotta che ha accolto lo storico capitano interista.

Di lui in serata, proprio l'ad, durante l'evento di presentazione del libro 'Capitani' di Gianfelice Facchetti, ha detto: «Oggi ho avuto la fortuna di pranzare alla Pinetina con Sandro Mazzola: non veniva alla Pinetina da 20 anni. Sono rimasti in 5 di quella Grande Inter: lui, Guarneri, Bedin, Domenghini e Jair. Questo è un patrimonio, qualcosa che abbiamo il dovere di tutelare, uno strumento di crescita e insegnamento per i nostri giovani del vivaio, che non hanno avuto la fortuna di conoscere elementi del genere. Bisogna trasmettere i valori della memoria, ci sono tanti modi per farlo».