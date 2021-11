Mazzola: “Inzaghi mi piace. Inter, serve vice Brozovic. Derby? Non decisivo”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Per me lo scudetto, in ogni caso, se lo giocano Inter, Milan e Napoli”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di DerbyDerbyDerby, Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista del derby di domenica sera contro il Milan: “Secondo me domenica la classifica non conterà. Il derby è una partita a sè. Ricordo quando lo giocavo io ai miei tempi: pensavo solo a vincere contro il Milan, perché sapevo quanto ci tenevano i tifosi”.

Come valuta, sin qui, il lavoro di Inzaghi?

“A me piace moltissimo. Lo conosco di persona: è un bravo ragazzo. Preparato e tosto caratterialmente. Non sta facendo rimpiangere Conte”.

Lo stesso si può sostenere per quanto riguarda Dzeko rispetto a Lukaku?

“Sì, a me piace molto. Quando era alla Roma pensavo che sarebbe stato perfetto per l’Inter”.

L’Inter può competere sia in campionato, sia in Champions?

“Per me ci vuole un rinforzo a gennaio a centrocampo. All’Inter potrebbe far comodo un vice-Brozovic”.

Il derby di domenica è decisivo per lo scudetto?

“No, è troppo presto. Per me lo scudetto, in ogni caso, se lo giocano Inter, Milan e Napoli”.