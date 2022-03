Mazzola: “Inzaghi mi piace: ha il piglio da Inter, la mentalità dei vincenti”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Contro il Liverpool ha fatto bene, sono stati sul pezzo, ma ora devono pensare al campionato"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della squadra nerazzurra e di Simone Inzaghi: "Mi piace, è una squadra tosta. Contro il Liverpool ha fatto bene, sono stati sul pezzo, ma ora devono pensare al campionato. Apprezzo molto Simone Inzaghi: ha il piglio da Inter, la mentalità dei vincenti. L’eliminazione in Champions League ci può stare, anche ai miei tempi il Liverpool era un osso durissimo e ha mantenuto quelle caratteristiche. Scudetto? Lei non mi vede, ma io sto toccando qualcosa (ride, ndr). Anzi, dico una cosa: lo vince sicuramente il Milan".