GdS – Inter europea, retroscena su Zhang ad Anfield. “È stato siglato questo patto”

L'Inter ha fatto un grande salto di qualità anche in Europa. Lo stesso Steven Zhang ad Anfield ha potuto toccare con mano i progressi

"Lo racconta un piccolo retroscena: prima del fischio d’inizio di martedì non è salito in tribuna in anticipo come solitamente fanno i dirigenti. Ha preferito restare in zona spogliatoi, vicino ai giocatori e a Simone Inzaghi, per capire, accompagnare, valutare, in definitiva respirare aria di Inter. E lo stesso ha fatto a fine partita: Zhang stavolta è entrato direttamente negli spogliatoi, si è soffermato con alcuni giocatori e poi ha fatto i complimenti all’allenatore per la prestazione. Il sottotitolo diventa titolo se di mezzo c’è lo scudetto. Perché ad Anfield è stato di fatto siglato un patto, tra squadra e tecnico, fatto di parole prima nell’immediato post partita e poi sull’aereo che ha riportato la squadra a Milano alle 4 della mattina. Una cosa del tipo: qui abbiamo dimostrato ancora una volta di che cosa siamo capaci, se giochiamo così non possiamo aver paura di nessuno in Italia", si legge sulla rosea.