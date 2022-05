L’Equipe – PSG, via Leonardo: il sostituto è un dirigente vicino a Mbappé

Il calciatore francese potrebbe pesare anche nelle scelte del club a livello dirigenziale o per esempio nella scelta del tecnico

Un contratto milionario, che sa di follia e fa porre qualche domanda a chi pensa che il Fair play Finanziario sia proprio un'altra cosa. Kylian Mbappé, dopo un tira e molla con il Real durato un anno, ha optato per il rinnovo con il PSG, fino al 2025. E non potrebbe essere diversamente se si considera che grazie al nuovo contratto guadagnerà in tre anni una cifra vicino ai 300 mln netti. Roba da far impallidire anche Messi e il suo arrivo stratosferico nella capitale. Non solo, il calciatore avrà per sé il 100% dei diritti e pare potrà dire la sua anche sulle scelte del club.