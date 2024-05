Resa dei conti finale tra Kylian Mbappé, che domenica ha disputato la sua ultima partita al Parc de Princes con la maglia del Paris Saint-Germain, e il proprietario della società, Nasser Al-Khelaifi, offeso per non essere stato citato dal giocatore - destinato al Real Madrid - nel suo addio a Parigi diffuso in un video venerdì scorso.

E' quanto rivela oggi il quotidiano Le Parisien. La situazione fra i due era già di estrema tensione da quando Mbappé aveva annunciato in estate di voler lasciare il Psg e il giocatore non aveva quasi più parlato con il presidente. Nel video su Instagram con il quale ha annunciato il suo addio, però, il capitano dei Bleus ha ringraziato tutti, allenatori, direttori sportivi, impiegati della società, tifosi, senza pronunciare neppure una parola per il presidente, né per l'emiro del Qatar. Nasser Al-Khelaifi, che nel 2022 gli aveva garantito il contratto più remunireativo della storia del calcio francese, l'ha preso come un affronto. Prima della partita contro il Tolosa, ha chiesto un incontro al giocatore, proprio al Parc des Princes a un'ora dal match contro il Tolosa. I due sono rimasti soli in una saletta - ricostruisce Le Parisien - al riparo da sguardi e orecchie indiscrete, e hanno provato a spiegarsi. Le parole si sono fatte subito pesanti e i due hanno alzato la voce in un vero e proprio scontro: "i muri tremavano" ha riferito un testimone citato dal giornale, che descrive una scena "violenta".