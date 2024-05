Questa mattina Simone Inzaghi , nella cornice di Palazzo Gotico a Piacenza, è stato premiato come primo tecnico piacentino a vincere il Campionato di calcio maschile su una panchina di Serie A. "Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento perché porto questa terra sempre con me. Da quando vivo a Milano torno spesso a trovare la mia famiglia e gli amici storici, che sono rimasti ancora tali e a cui sono sempre legato", sono le prime parole riprese da Libertà.it.

"Ti aspettavi tanto entusiasmo? “Mi fa molto piacere vedere tanti piacentini ad accogliermi, io sono fiero di portare in giro per l’Italia e l’Europa anche il nome della mia città. Ringrazio l’amministrazione per questo premio, per me è molto significativo”.