Jankovic (medico Croazia): “Ci dispiace per Perisic, tutti gli altri negativi”

Nella tarda serata di sabato, la Federcalcio croata ha comunicato la positività al Coronavirus di Ivan Perisic

Nella tarda serata di sabato, la Federcalcio croata ha comunicato la positività al Coronavirus di Ivan Perisic : la Nazionale balcanica, però, ha annunciato che tutti gli altri giocatori e lo staff non andranno in isolamento e sono pronti a volare per Copenaghen alle 10.35 di domenica mattina per poi affrontare lunedì alle 18.00 la Spagna.

"Siamo consapevoli che una cosa del genere può capitare a qualsiasi nazionale e giocatore. Per questo rispettiamo tutte le misure previste sin dal primo giorno, così come il protocollo UEFA, per scongiurare la possibilità di isolamento per un gran numero di giocatori per prevenire la possibile diffusione del virus, come abbiamo fatto con successo durante l'autunno, quando abbiamo avuto casi individuali simili durante la Nations League. Ciò include il test dell'antigene che ha confermato che non ci sono altri membri infetti della squadra nazionale. Ci dispiace che Ivan non ci sarà contro la Spagna e vogliamo che il COVID-19 passi il più rapidamente possibile e con il minor numero di sintomi possibile", ha affermato il medico della squadra nazionale, il dott. Saša Janković.