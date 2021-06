Corsport: “Inter, ora Alonso può diventare un miraggio. Dimarco? Lo scenario”

Il Corriere dello Sport spiega i possibili movimenti per la fascia sinistra: ora lo spagnolo può essere davvero irraggiungibile

Niente da fare per il Chelsea, che ha provato ad inserirsi nella corsa per Achraf Hakimi, che però è sempre stato promesso sposo del Paris Saint-Germain. Il passaggio in Francia dell'esterno può anzi avere anche ripercussioni sul mercato dell'Inter, che con i Blues ha sul tavolo diversi discorsi. Spiega il Corriere dello Sport: "Il “contrappasso” è che adesso Marcos Alonso potrebbe diventare un miraggio o quasi. Per Hakimi, infatti, il Chelsea aveva accettato di mettere sul piatto una cinquantina di milioni più il cartellino dello spagnolo, valutato quindi non più di 20.