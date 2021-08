Mentana: “Cara mia Inter, perché hai licenziato Oriali? So che in Cina…”

La notizia del licenziamento di Oriali ha creato un dibattito tra i tifosi dell'Inter: Enrico Mentana ne ha parlato così

"Cara mia Inter, buon campionato, con tutto il tifo. Ma - domanda diretta - perché hai licenziato Oriali? Conte se ne è andato per sua scelta, e così Lukaku, Hakimi è stato sacrificato per raddrizzare il bilancio. Ma Oriali? So che la trasparenza non gode di grande popolarità in Cina, ma non sarebbe il caso di spiegare, di giustificare, di farci capire?".