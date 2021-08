UFFICIALE – Inter, Oriali sollevato dall’incarico: “Grazie per il lavoro svolto”

Il club nerazzurro ha comunicato la decisione con una nota diffusa in questi minuti

La notizia era già nell'aria da tempo, ora c'è anche l'ufficialità. Lele Orali non è più un dirigente dell'Inter. L'annuncio è arrivato direttamente dal club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale giunto in questi minuti.

Si legge nella nota del club: "FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale".