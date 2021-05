Mercato, Hakimi non lascia dubbi: “Vuole solo l’Inter, ieri gesto eloquente”

Il marocchino ieri ha confermato, dopo la sostituzione, di voler restare ad ogni costo all'Inter, spazzando via le voci di mercato

Giornata di grande festa ieri per l'Inter, con i calciatori nerazzurri che hanno alzato al cielo la tanto sognata coppa dello scudetto. E c'è stato chi, ieri, ha voluto spazzare via ogni voce di mercato sul suo conto: Achraf Hakimi, infatti, è stato protagonista di un gesto che vale più di mille parole. Spiega Il Giorno: "Il marocchino, al momento della sostituzione, ha richiamato l'attenzione della telecamera e ha indicato lo stemma dell'Inter per poi indirizzare il dito verso il basso, come a voler dire «io resto qui». Una sequenza eloquente che vuole sottolineare la ferrea volontà da parte di Hakimi di non lasciare l'Inter, dando di fatto una secca e decisa risposta alle voci di mercato che lo vedono come possibile partente".