Hakimi: “Sono migliorato molto. L’Inter può aprire un ciclo, aspettiamo di poterlo fare”

L'esterno dell'Inter ha parlato a Sky Sport al termine della stagione che ha visto i nerazzurri trionfare come campioni d'Italia

"Sono molto felice di giocare in una società come l'Inter e di entrare nella storia un club importante così. Era il mio primo anno qui e non era semplice. È stato un anno in cui ho appreso tanto, l'allenatore mi chiede di andare avanti, la gente pensa che faccio fatica dietro, ma sono migliorato molto e sono contento di questo. Futuro? Questa squadra può aprire un ciclo, questa squadra può fare bene nel futuro e aspettiamo di poterlo fare".