Il pubblico è rimasto deluso anche dal fatto che l'ex attaccante del Liverpool e del Barcellona Luis Suarez non è entrato in gioco a causa di un infortunio al ginocchio. Gli spagnoli Sergio Busquets e Jordi Alba sono apparsi al 62' minuto. Ma i fischi sono andati crescendo al fischio finale. Beckham, comproprietario del club di Miami, è stato coperto dalle urla quando ha cercato di ringraziare il pubblico "per il suo incredibile sostegno", mentre i fan hanno manifestato la loro rabbia con un gesto del pollice verso il basso. "

Il governo, così come i tifosi, sono estremamente delusi - hanno reagito le stesse autorità di Hong Kong - Gli organizzatori devono fornire spiegazioni a tutti gli appassionati di calcio". "Ci scusiamo con il pubblico - ha detto invece il tecnico dell'Inter Miami, 'Tata' Martino -. Mi rendo conto che tutti avrebbero voluto vedere Messi, però Leo non era proprio in condizioni di giocare".

