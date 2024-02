La maxi coreografia, che coinvolgerà tutto lo stadio, ma non solo. Il pre partita di Inter-Juventus sarà letteralmente imperdibile, come conferma anche la Gazzetta dello Sport. Sarà la degna apertura dell'evento più atteso, la sfida che mette in palio più di tre punti tra due rivali storiche. Questo anche grazie agli sponsor nerazzurri:

"Nel pre partita ci sarà uno show con i laser in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates, movimento culturale qatariota legato al mondo dell’arte e del design che celebrerà Design Doha 2024, in programma dal 24 al 28 febbraio (celebra le eccellenze del design della Mena). Qatar Airways distribuirà agli ingressi sciarpe nerazzurre per colorare lo stadio. Anche Paramount+, però, animerà il pre gara con un’attività dedicata alla seconda stagione della serie Halo, in uscita sulla piattaforma di streaming da giovedì (i primi due episodi). Master Chief, il protagonista di Halo, sarà a bordocampo e nelle sale hospitality.