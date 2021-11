Il migliore in campo di Inter-Shakhtar: i tifosi nerazzurri non hanno dubbi

Nel sondaggio lanciato dal club su Twitter è stato possibile scegliere il migliore in campo della sfida

Un plebiscito. Nel sondaggio lanciato dall'Inter su Twitter per scegliere il migliore in campo di Inter-Shakhtar, i tifosi nerazzurri non hanno avuto dubbi. È Ivan Perisic il man of the match. Il croato è stato autore di una partita sontuosa ed è stato determinante per raggiungere una vittoria che riporta l'Inter agli ottavi di Champions dopo dieci anni.