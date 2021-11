Giroud: “Inter? Non era il momento giusto per firmare. Il Milan era nel mio destino”

Intervistato da Sport Mediaset, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del prossimo derby contro l'Inter, di scena domenica sera

"E' una partita da vincere per i nostri tifosi, sono felice di giocarla per la prima volta. Io vicino all'Inter? Non era il momento giusto per andare in Italia e firmare con l'Inter. Il mio destino era fondamentalmente quello di firmare l'anno dopo per il Milan. Credo fosse scritto nel mio destino e quindi poi ho firmato per il Milan. Ibrahimovic? Lui è un grande atleta e una grande persona, rispettata nello spogliatoio. Ha un grande carisma, un grande giocatore. Fuori dal campo è una persona normale".