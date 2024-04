I tifosi nerazzurri e quelli rossoneri che vivono la Nord e la Sud hanno stipulato un patto di non belligeranza che dura da quaranta anni

Se arrivasse lo scudetto nel derby non ci sarebbero problemi di scontri tra le curve di Inter e Milan. Lo ricorda La Gazzetta dello Sportsottolineando che tra i capi ultrà della Nord e della Sud c'è un patto di non belligeranza che dura da quaranta anni. Si erano stretti la mano, i protagonisti di allora, dopo la morte di un giovane tifoso nerazzurro e dal 1981 i tifosi delle due squadre non danno vita a scontri fuori dallo stadio, solo sfottò, cori e coreografie.