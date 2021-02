Milan-Inter, pagelle Cds. Lautaro, 8: “Decisivo”. Perisic ottimo: “Partita totale”

I giudizi del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri nel derby vinto ieri contro il Milan: domina la LuLa, ottimo anche il croato

Tutti voti molto positivi quelli del Corriere dello Sport sulla prestazione dei calciatori dell'Inter nel derby vinto contro il Milan per 3-0. Il man of the match, per il quotidiano, è Lautaro Martinez: "8. Decisivo al cento per cento. Col primo gol indirizza la partita, col secondo toglie l’Inter dalle grinfie del Milan. Sono due reti da grande centravanti, ma anche il resto della partita è ben fatto, con un lavoro efficace nel recupero palla".