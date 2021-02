Milan-Inter, segna Lukaku. L’urlo squarcia San Siro: “Io, l’avevo detto ca***”

L'attaccante interista sentiva che avrebbe segnato nella partita contro i rossoneri. D'altronde per lui è una sana abitudine

"Io, io. Te l'ho detto ca***". L'urlo di Lukaku al gol dello zero a tre nel derby di Milano ha squarciato San Siro. L'attaccante nerazzurro aveva tanta voglia di segnare e forse sentiva che sarebbe successo. Il suo gol è arrivato dopo la doppietta di Lautaro e ha chiuso la partita. Non una novità, ha segnato tutte le volte che ha incrociato i rossoneri sul suo cammino. Ma aveva contato su di sè. Sapeva che l'avrebbe rifatto ancora.

Le sue parole sono arrivate come uno sfogo di gioia quando è andato ad esultare vicino alla bandierina con una grinta che gli ha fatto dire ai suoi compagni: "Io, io. Te l'ho detto caz". E a lui in quel momento si stava avvicinando proprio l'attaccante argentino e con lui c'era Pinamonti. Si è materializzata la voglia di segnare e si era visto nella corsa palla al piede fatta per andare in porta. È stato imprendibile. Lo aveva detto. E lo ha fatto.