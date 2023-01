Milan-Inter, pagelle GdS: Dzeko genio e classe, Calhanoglu si diverte da play

L'Inter spazza via il Milan e conquista la Supercoppa Italiana. Migliore in campo, per La Gazzetta dello Sport, è Edin Dzeko: "Se siete innamorati, abbracciate ogni suo controllo di palla e il modo con cui alza la testa mentre con il corpo tiene a distanza il difensore. Il genio, sul primo gol. La classe spiegata a Tonali, sul 2-0". Altra prestazione super per Calhanoglu: "Dicono non abbia tutte le caratteristiche del play. Se è vero, ieri l'ha nascosto benissimo. La verità è che si diverte nel ruolo".