Galliani: “Milan sconfitto in Supercoppa? Sì, ma è ancora campione. Non si cambia…”

Le parole del dirigente del Monza sulla vittoria dell'Inter a Riad a danno della squadra rossonera che ha guidato da ad per anni

-Che effetto le fa non vedere più Agnelli presidente?

Questa sera ho salutato la mamma di Andrea Agnelli. Ho incontrato il presidente e l’a.d. C’è il club, la maglia e la storia poi i dirigenti portano per un po’ il testimone e poi lo consegnano. Andrea Agnelli ha fatto molto bene con la Juventus che ha vinto tantissimo ma la Juventus rimarrà la Juventus perché la storia non si cambia: noi dirigenti indossiamo per un po’ la maglia e poi la consegniamo a qualcun altro.