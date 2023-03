Stadio, Milan a La Maura? Obiettivo scegliere in fretta. Sesto e San Donato ipotesi vive

Dopo la giornata di ieri col summit in Comune, il Milan è uscito allo scoperto indicando La Maura come la zona prescelta per lo stadio rossonero

Andrea Della Sala

"L’area di La Maura è nota da metà febbraio come una delle opzioni del Milan per il nuovo stadio, come rivelato per primo dal Corriere della Sera, ma se ne parla sempre di più. Che cosa è cambiato? Il fatto che ora si giochi a carte scoperte. L’idea di costruire lì il nuovo impianto è stata discussa con il sindaco Sala che, delusissimo dal probabile finale negativo della telenovela San Siro, ha la chance di evitare l’addio del Milan alla città", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Il Milan si è dato l’obiettivo di scegliere tra marzo e aprile e la volontà non è cambiata. Come non è certo che nell’eventuale progetto-La Maura sarebbe compreso lo spostamento del Vismara, il centro sportivo delle giovanili rossonere oggi a Sud della città. La partita sul nuovo stadio insomma resta aperta, con una tendenza evidente, ribadita anche dalle parole di Sala. Il Milan, come e più dell’Inter, non vede San Siro nel suo futuro. L’ipotesi di restare insieme nel mitico impianto con gli anelli resta possibile ma solo se verranno cambiate le condizioni dettate dal Comune. Quel che è certo è che RedBird vuole accelerare. E allora, con l’ok di Gerry Cardinale dagli Stati Uniti, il presidente Scaroni gioca una partita complessa perché le scacchiere su cui muovere le pedine sono decisamente più di una".

"Sesto San Giovanni resta un’ipotesi su cui il Milan ha lavorato molto anche se le problematiche non mancano. Il Milan ha recentemente chiesto di abbassare il prezzo di acquisto ad Hines, proprietaria dell’area, e a Banca Intesa, segno di un interesse concreto. Meno semplice completare l’iter di bonifica avviato negli scorsi mesi. In questo scenario, vietato sottovalutare l’area di San Donato Milanese, a Sud-Est della città: se ne parla da anni e San Donato da un lato non è mai diventata protagonista, dall’altro non è mai uscita di scena. Qualcosa vuole decisamente dire", precisa Gazzetta.