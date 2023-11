Serviva una vittoria per rimanere in corsa e il Milan ci è riuscito. A San Siro i rossoneri battono il Psg 2-1 e si rilanciano nel girone F. Buona gara dei rossoneri che vanno comunque in svantaggio per il gol dell'ex Inter Skriniar che al decimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, batte Maignan. Il Milan pareggia subito con Leao che in rovesciata batte Donnarumma dopo una bella parata di Donnarumma su Loftus-Cheek. Nella ripresa (51') il gol vittoria dei rossoneri firmato da Olivier Giroud che di testa batte Donnarumma e regala al Milan tre punti importanti.