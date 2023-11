Inter, Arnautovic: “Momento difficile per me, ma attacco ha fatto ottimo lavoro”

«Non è stato un momento semplice per me, fisicamente ma anche mentalmente perché sono un giocatore che vuole giocare, vuole sempre stare bene e mostrare le mie qualità in campo e in queste sei settimane non ho potuto. però sono tornato e non penso al passato. Penso al futuro e il futuro per me e fare bene qua, in questo club e per questi tifosi». Marko Arnautovic, a Skysport, ha parlato prima della partita col Salisburgo che si gioca nella sua Austria e ritorna a disposizione in Champions dopo due mesi di stop per infortunio.