Rosso diretto per un fallo grave di gioco per l'attaccante polacco della Juventus, che salta l'Inter domenica prossima

Arkadiusz Milik non ci sarà in Inter-Juventus di domenica prossima. L’attaccante bianconero è stato espulso al 18’ per un intervento in ritardo a gamba tesa su Cerri, calciatore dell’Empoli.