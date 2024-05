Il presidente Gravina ha disposto un minuto di silenzio per omaggiare i cinque operai morti in provincia di Palermo mentre lavoravano alla rete fognaria

Nelle scorse ore l'ennesima strage di lavoro in Italia. A Casteldaccia, in provincia di Palermo, sono morti cinque operai (e 4 sono sopravvissuti, uno è in terapia intensiva in condizioni gravi) rimasti intossicati durante alcune operazioni di manutenzione della rete fognaria. Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, in memoria delle vittime dell'incidente, ha disposto un minuto di silenzio su tutti in campi di calcio.