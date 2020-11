Ex Inter, Miranda: “Ho già deciso su mio futuro. Il Jiangsu aveva un obiettivo, ma noi…”

Dopo il trionfo con il Jiangsu Suning nel campionato cinese, l’ex Inter Joao Miranda ha parlato del suo futuro. «Il mio pensiero è di tornare in Brasile. Questi cinque mesi senza la mia famiglia sono stati molto duri. Non vedo mia moglie e i miei figli da cinque mesi». Così il difensore si è riferito anche alla situazione legata al coronavirus che ha impedito al giocatore di raggiungere i suoi.

«I sei mesi del 2019 sono stati più sereni, perché il campionato in Cina si è fermato nelle date Fifa e sono riuscito a tornare in Brasile. Nel 2020, a causa della pandemia, sono venuto qui a giugno e non ho più potuto lasciare la Cina», ha aggiunto. Il calciatore ha ancora sei mesi di contratto con il club cinese e questo gli permette di cominciare a cercare una nuova squadra. La società cinese gli ha anche proposto un rinnovo ma il calciatore ha spiegato di non essere interessato a rimanere in Super League.

Il difensore ha solo altri sei mesi di contratto con lo Jiangsu, cosa che gli permette di firmare un pre-contratto con qualsiasi altra squadra. Lo stesso club cinese si è già avvicinato a Miranda per discutere un rinnovo del contratto, ma il brasiliano ha chiarito che non ha interesse a restare.

«Suning giocherà anche in China Cup ma agli stranieri è stato permesso di tornare a casa perché l’obiettivo della stagione è stato raggiunto con l’arrivo in finale. L’idea era qualificarsi in CL, ma noi abbiamo superato l’obiettivo vincendo il campionato», ha concluso.

(Fonte: ESPN)