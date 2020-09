Mirror – A sorpresa sondaggio United su Kantè. Contattato l’entourage, ma la risposta…

L’Inter resta interessata a Kanté nonostante le smentite di Ausilio. In Inghilterra però c’è chi sarebbe pronto a piombare sul centrocampista. Secondo quanto scrive il Mirror, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul giocatore del Chelsea. O quantomeno avrebbe fatto un sondaggio per il francese. Il club londinese sarebbe pronto a cederlo visto quanto speso in questa campagna acquisti (circa 200 mln di sterline) ma solo con l’offerta giusta.

L’allenatore dello United, Ole Gunnar Solsjkaer, è un ammiratore di lunga data del calciatore e crede che i suoi muscoli potrebbero servire al suo centrocampo. Secondo il giornale inglese i dirigenti dei Red Devils si sarebbero messi in contatto con l’entourage del giocatore ma per giocare nello United servirebbe una riduzione dello stipendio. Ma Kanté non sarebbe propenso a dire sì alla riduzione dell’ingaggio e ora il Manchester è in fase di riflessione.

(Fonte: mirror.co.uk)