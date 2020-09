Ausilio: “Skriniar non è sul mercato. Kante? Non mi pare il Chelsea lo venda. Hakimi out…”

A San Siro il debutto ufficiale dell’Inter di Conte che questa sera alle 20.45 ospiterà la Fiorentina di Iachini. Prima della sfida, ai microfoni di Dazn, ha parlato il ds nerazzurro Piero Ausilio

“La missione dell’Inter è di fare bene, come sempre. Stagione finita dopo un bel cammino sia in Italia che in Europa, dove ci è mancato il passo per trionfare. Hakimi? È una scelta, abbiamo tanti giocatori, ci sarà l’opportunità di entrare dopo. Il mister ha tenuto conto di tutto. Skriniar? C’è stato un incontro col dirigente del Tottenham, abbiamo ribadito che non è sul mercato, è stato confermato e non pensiamo di privarci di lui dopo Godin. Kanté? Giocatore che è parte importante del Chelsea, non è sul mercato, ma parlerei degli 8 centrocampisti importanti che abbiamo, questo è il centrocampo dell’Inter e andremo avanti con loro”.