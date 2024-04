Lui c'è sempre. Mkhitaryan è l'onnipresente nelle formazioni di Simone Inzaghi . Ha giocato pure oggi, ad una giornata dal derby, nonostante fosse a rischio squalifica. Ed eccolo, dopo il pari col Cagliari, ad analizzare la prestazione sua e dei suoi compagni. «Mi piacerebbe vedere un tatuaggio sul mister, ma non vado troppo avanti perché prima dobbiamo vincere e poi vediamo se si tatua».

«Il pari col Cagliari non è un passo indietro. Volevamo vincere, ma non è un passo indietro. Sappiamo per cosa stiamo lottando e giocando: si chiama scudetto e vogliamo vincerlo», ha aggiunto il centrocampista nerazzurro.