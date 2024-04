-Per come ti conosco e per quanta concentrazione metti dopo il vantaggio, reputi di aver concesso qualcosa che mai l'Inter concede?

Sì. Abbiamo concesso qualcosina sul primo gol. Dovevamo lavorare meglio di reparto, stringere di più. Il secondo è casuale, poi abbiamo preso una ripartenza nel finale molto pericolosa. solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze avversarie. Ma loro hanno attaccanti che sono venuti incontro, vanno fatto a loro i complimenti per l'ottima partita fatta a San Siro.

-Stasera cosa ti è dispiaciuto di più: la mancata vittoria, il mancato record di punti, o non avere due risultati su tre nel derby?

Non aver vinto. Con questo pubblico vogliamo sempre vincere e fare il massimo. Sappiamo il percorso, come ci siamo arrivati. Inutile negarlo, siamo vicini al traguardo ma mancano 6 partite, 18 punti e bisogna restare sul pezzo. Non ho dubbi sui ragazzi che stanno lavorando benissimo. Rivedremo il primo gol, sul lancio lungo solitamente facciamo meglio.

-Tasto derby: serve una vittoria per lo scudetto. Quanto darebbe lustro allo scudetto vincerlo nel derby?

Chiaramente ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere, lunedì prepareremo un grandissimo derby, per farlo nel migliore dei modi. La concentrazione è al lunedì, sappiamo cosa ci aspetta, giochiamo contro la squadra seconda in classifica, che ha fatto il suo percorso e vuole fare bene davanti ai suoi tifosi.

-Come si vive la settimana di un derby così?

La prepariamo come sempre, analizzeremo questa partita cercando di arrivare a lunedì nel migliore dei modi cercando di portarli tutti a disposizione per fare le scelte migliori. Un derby sappiamo cosa rappresenta, cosa rappresenta ora e cosa ha rappresentato negli ultimi anni per noi. Ma rispetteremo il Milan come abbiamo sempre fatto.

-Il derby di Milano supera per aspettative quello di Roma?

Sono partite intense. Anche la semifinale di CL l'anno scorso, ne ho giocati tanti, ne ho vinti tanti, qualcuno l'ho perso e cercheremo lunedì di arrivarci nel migliore dei modi.

-Spazio sull'avambraccio per un tatuaggio?

A me non piacciono.

-Pensato a qualcos'altro?

Vedremo.

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.