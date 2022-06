Mkhitaryan, ecco perché il sì all’Inter. Visite mediche prossima settimana?

Il giocatore ha rifiutato la proposta della Roma per accettare quella dell'Inter

In attesa di capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, l'Inter chiude per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno ha accettato la proposta nerazzurra: un biennale con una base di ingaggio da 3,3 milioni netti più bonus. "Il club nerazzurro ha individuato l'armeno come ottima alternativa per il trio di centrocampo titolare, potendo Mkhitaryan giostrare sia da mezzala sinistra per Calhanoglu , che destra per Barella . Ma nell'emergenza Inzaghi lo vede anche al posto di Brozovic, anche se per quel ruolo l'Inter confida di poter arrivare ad Asllanidell'Empoli, o a da trequartista dietro la punta", sottolinea Tuttosport.