Doppio colpo Inter: Mou non basta, ecco Mkhitaryan. E ora tocca a Dybala

Il centrocampista ha detto no alla Roma e ha accettato l'offerta dell'Inter, il prossimo arrivo sarà l'argentino ormai promesso sposo

"Mkhitaryan ha scelto l’Inter per la possibilità di giocare in Champions League, ambizione legittima per un calciatore che ha già superato i 33 anni. I 4,5 milioni offerti dalla società nerazzurra per un contratto biennale sono lordi, non netti. Significa che, considerando anche le agevolazioni del Decreto Crescita, il centrocampista guadagnerà di base fissa 3,3 milioni netti, ma con bonus abbastanza semplici da raggiungere potrà superare i 4 milioni. Alla Roma, con una telefonata ieri pomeriggio, ha fatto gentilmente sapere che non avrebbe accettato il rinnovo da 3,6 netti (e bonus che lo avrebbero portato a quota 4,2). Era il finale che l’Inter si aspettava, seppur con una prudenza comprensibile nelle ultime ore", spiega La Gazzetta dello Sport.