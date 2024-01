Mkhitaryan: “Domani daremo tutto. Questo il mio segreto. Le parole di Allegri…”

Al termine della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa italiana, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "È bello giocare queste partite. Dobbiamo fare il nostro massimo per vincere domani e poi pensare alla finale dove non c'è niente di scontato. Cambia che quando abbiamo affrontato la Lazio in campionato erano in un momento difficile, adesso invece sono più positivi e psicologicamente più leggere. Non dobbiamo dimenticare che stiamo lottando per i nostri obiettivi e per quello faremo tutto per vincere".