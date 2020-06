Modric: “Inter e Milan? Mi sarei visto bene in Serie A, mi sento con Brozovic. Sensi interessante”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato dell’interessamento di Inter e Milan in passato e del suo rapporto col nerazzurro Brozovic:

In Italia si è parlato molto della possibile firma con Milan o l’Inter. Quanto è stata vicina?

«Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente… e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente, la priorità è sempre stata Madrid».

L’Italia, è ancora un riferimento?

«Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa. Ho un gruppo WhatsApp con i croati e mi sento sempre con Brozovic, con Badelj, con Pasalic che è formidabile e finalmente ha trovato il club giusto».

Calciatori preferiti?

«Mi sono sempre piaciuti i giocatori di stile. Totti, Del Piero, Pirlo. Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Zaniolo, talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer».

Chi vincerà Champions e Serie A?

«In Champions vedo bene il Psg, anche se non giocherà fino ad agosto, poi facile dire Barcellona e Bayern. Occhio all’Atletico Madrid… e naturalmente tra i favoriti ci sarà chi passa tra il City e noi del Real. Per la A, la Juve è favorita, anche se per la competizione forse sarebbe bene che vincesse la Lazio o l’Inter…».