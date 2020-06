Inter: Brozovic, la faccina Epic ormai è un must e spunta pure sulla mascherina

È il suo marchio di fabbrica, in pratica. Marcelo Brozovic ha fatto della faccina dubbiosa la sua esultanza, il marchio di un suo locale in Croazia, ce l’ha sulle scarpe, sulle maglie.

Lo usa insieme al coccodrillo tutte le volte che posta sui social e adesso il suo simbolo è finito anche sulla mascherina. Il centrocampista ha postato la foto in ascensore, sembra di ritorno dagli allenamenti che anche oggi si sono tenuti alla Pinetina in vista della ripresa.

Il calciatore croato, che spesso aveva mostrato qualche insofferenza rispetto all’ambiente nerazzurro è riuscito a prendersi l’Inter e il suo centrocampo quando in panchina c’era Spalletti, diventando essenziale per lui ed è tutt’ora un punto di riferimento per Conte. E ha conquistato la simpatia dei tifosi che gli scrivono sui social e anche i suoi compagni spesso scherzano con lui sotto lo sguardo divertito dei suoi follower. In queste ore si è parlato di Inter pronta a blindarlo con un contratto fino al 2024 a 4 mln a stagione e l’eliminazione della clausola rescissoria.