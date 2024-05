Inter, Frattesi: “Il mio momento perfetto? Il gol al Verona. Niente così”

Aveva già segnato gol all'ultimo minuto ma non c'era San Siro ad applaudirlo: la gioia dei tifosi interisti ha fatto la differenza per il centrocampista

«Pochi minuti, ma sempre protagonista? Per me il gruppo è fondamentale, i miei compagni sono come fratelli. Condividere le gioie con loro, soprattutto quelle dell'ultimo minuto non ha prezzo». Davide Frattesi, è stato premio al Premio Gentleman e ha avuto modo di parlare con i giornalisti della sua stagione. Ha parlato delle sue tante gare dalla panchina e anche del suo miglior momento in nerazzurro.