Arrivano altre parole rilasciate da Davide Frattesi ai microfoni delle TV stavolta, nel corso della serata di ieri al Premio Gentleman. Queste le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter: "Abbiamo capito con quel gruppo che abbiamo creato che avremmo potuto fare qualcosa di straordinario. Il momento più bello è stato il pullman. Se dovessi scegliere un gol, direi quello col Verona, che non ha prezzo ed è stato qualcosa di veramente importante. Come Verona nulla, per adesso. Desiderio? Ce l'ho, ma non lo dico, altrimenti non si avvera. Poi lo dirò.